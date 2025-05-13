Дума дала ЦБ право определять условия зачисления депозитарием бумаг на счет без поручения депонента

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, наделяющий Банк России с 1 сентября 2026 года полномочиями по определению условий, когда депозитарий вправе зачислять ценные бумаги на счет депо без поручения депонента.

Изменения вносятся в закон "О рынке ценных бумаг". Соответствующие коррективы были внесены на этапе подготовки ко второму чтению законопроекта (№442970-8), который изначально касался уточнения расчетных функций спецдепозитариев.

Согласно документу, ЦБ РФ сможет своим нормативным актом определить "основания, порядок, срок и условия проведения депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента", а также основания отказа в их проведении.

Изменения дают возможность клиентам депозитариев переводить ценные бумаги между своими счетами депо быстро и удобною, сообщал ранее "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России. В ЦБ уточнили, что сейчас для перевода бумаг с одного счета депо на другой, клиент должен подать поручения в каждый из депозитариев, это занимает много времени.

Кроме того, предложенные поправки предусматривают переход с 1 марта 2026 года исключительно на цифровую подачу в ЦБ РФ документов для регистрации выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах - через личные кабинеты на сайте регулятора.