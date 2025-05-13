Электронные обращения в МВД можно будет подать лишь после подтверждения аккаунта на "Госуслугах"

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Обращения в МВД России в электронном виде можно будет направить только после подтверждения аккаунта на портале Госуслуг, изменения вступают в силу с 23 мая текущего года, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"23 мая вступит в силу ведомственный приказ, утвердивший особый порядок направления таких обращений. (...) с этого дня заявителю будет необходимо пройти процедуру идентификации и аутентификации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (в системе ЕСИА) только с использованием подтвержденной учетной записи", - написала Волк во вторник в своем телеграм-канале.

Кроме того, для обратной связи автору обращения потребуется указать адрес электронной почты, доменное имя которого находится в российской национальной доменной зоне, заключила представитель министерства.



