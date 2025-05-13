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Космическую систему слежения за ионосферой Земли "Ионозонд" ввели в эксплуатацию

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Система мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионозонд" с двумя спутниками введена в эксплуатацию, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Государственная комиссия приняла решение о завершении лётных испытаний и рекомендовала принять в эксплуатацию космическую систему "Ионозонд" с космическими аппаратами "Ионосфера-М" №1, №2", - говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, основные задачи системы "Ионозонд" включают непрерывный глобальный мониторинг космического пространства вокруг Земли.

"Информация, поступающая с аппаратов "Ионосфера-М", позволит проводить комплексные исследования влияния нижних слоев атмосферы на ионосферу, построить физическую трехмерную модель ионосферы Земли, а также осуществлять диагностику и прогноз условий распространения радиоволн", - заявили в "Роскосмосе".

В состав орбитальной группировки сейчас входят два аппарата "Ионосфера-М" №1, №2, запущенные 5 ноября 2024 года. В "Роскосмосе" сообщали, что система будет включать в себя четыре спутника "Ионосфера-М". Следующие два аппарата планируется запустить в 2025 году.

Роскосмос Ионозонд
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