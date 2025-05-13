Принят закон о возможности заключения договора долгосрочных сбережений через Госуслуги

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении закон, который позволяет гражданам с 1 октября 2025 года заключать договор долгосрочных сбережений (ДДС) напрямую через портал Госуслуг (ЕПГУ), также уточняется процедура господдержки договоров.

Поправки (№442970-8) были внесены в закон о негосударственных пенсионных фондах.

Согласно существующей сейчас практике, на сайте Госуслуг представлен доступный перечень НПФ, с которыми возможно заключение ДДС. Дальше гражданину необходимо перейти на сайт НПФ или направить в фонд личное обращение. Если НПФ подключен к "Госключу", это упрощает подтверждение личности, но не является полноценным способом заключения договора через портал. То есть в действующем законодательстве заключение через ЕПГУ не предусмотрено – только через сам НПФ.

"Договор долгосрочных сбережений может быть заключен в том числе в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг", - говорится в принятом законе.

Подписать договор можно будет либо усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭП), либо усиленной неквалифицированной ЭП, выданной в инфраструктуре Госуслуг. До 1 июля 2025 года Минфин должен разработать интерактивную форму договора долгосрочных сбережений для размещения на портале Госуслуг.

Вводится норма, согласно которой если договор прекращен до 1 апреля года, следующего за годом первого взноса, господдержка по нему не предоставляется. Исключение – расторжение договора долгосрочных сбережений в связи с переводом выкупной суммы в другой фонд.

"В случае прекращения договора долгосрочных сбережений (за исключением случая расторжения договора долгосрочных сбережений в связи с переводом выкупной суммы в другой фонд) до 1 апреля года, следующего за годом, в котором вкладчик - физическое лицо уплатил первый сберегательный взнос по указанному договору, право на получение государственной поддержки формирования долгосрочных сбережений по указанному договору не предоставляется. В этом случае ранее произведенная уплата сберегательных взносов по прекращенному договору долгосрочных сбережений не влечет начала течения срока государственной поддержки формирования долгосрочных сбережений", - говорится в тексте принятого закона.

Уточняется, что организация, определенная правительством РФ, будет заниматься передачей стимулирующих государственных взносов фондам. Кроме того, прописывается, что эта организация сможет покрывать собственные расходы за счет средств федерального бюджета и резерва Фонда пенсионного и социального страхования, уточняется, что на эти цели не могут направляться средства Фонда национального благосостояния.