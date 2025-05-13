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Рябков констатировал, что РФ считает Киев и его спонсоров недоговороспособными

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Россия настроена на серьёзные переговоры по ситуации на Украине в Стамбуле, однако считает Киев и его союзников недоговороспособными, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Прогнозы (по переговорам - ИФ) делать преждевременно. Вопрос нужно адресовать спонсорам киевского режима и самому Киеву - готовы ли они договариваться. У нас твердое впечатление, что с нынешним подходом слово, которым можно охарактеризовать этих деятелей, - это недоговороспособность", - сказал Рябков журналистам во вторник.

По его словам, российская сторона готова "вести переговоры серьезно и ответственно".

Сергей Рябков Стамбул МИД Украина
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