Бывший генерал ФТС осужден в Калининграде за дебош в отеле

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Ленинградский районный суд Калининграда вынес обвинительный приговор бывшему начальнику Главного управления тылового обеспечения ФТС РФ Олегу Завгороднему, который устроил скандал в одном из отелей города. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Установлено, что ночью 2 февраля 2024 года генерал-лейтенант в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в отеле, а затем затеял драку с охранником гостиницы, а потом и сотрудником полиции. Когда Завгородний был доставлен в дежурную часть отдела полиции, он также нанес несколько ударов полицейским в ответ на требование прекратить противоправные действия, говорится в сообщении.

"В судебном заседании Завгородний вину не признал. Пояснил, что его действия были обусловлены несогласием с действиями сотрудников Росгвардии", - отмечает пресс-служба.

Действия подсудимого судом квалифицированы по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, угроза применения такого насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).

Приговором суда Завгороднему назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщалось, дело в отношении бывшего генерал-лейтенанта было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Распоряжение о возбуждении дела отдавал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Генерал-лейтенант Олег Завгородний был уволен с должности начальника Главного управления тылового обеспечения ФТС по собственному желанию.