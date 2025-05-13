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Американская НПО Batani признана нежелательной в РФ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность американской неправительственной организации International Indigenous Fund for Development and Solidarity Batani.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной на территории РФ деятельность иностранной неправительственной организации International Indigenous Fund for Development and Solidarity Batani (США)", - сообщает надзорное ведомство во вторник.

В Генпрокуратуре сообщили, что организация была создана в 2018 году, ее основной целью обозначена работа по защите прав коренных народов, их развитие и интеграция в мировое сообщество, а также продвижение традиционных ценностей.

"Фактическая же деятельность ее участников направлена на поддержку и подготовку к антироссийским выступлениям на международных мероприятиях, в том числе проводимых под эгидой ООН. На сайте организации регулярно публикуются материалы о якобы нарушении свободы малых этносов в России, в том числе в контексте специальной военной операции", - заявили в ведомстве.

Генпрокуратура РФ Batani International Indigenous Fund for Development and Solidarity Batani
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