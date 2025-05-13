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Минфин РФ готов рассматривать вопрос пониженной ставки НДС для общепита

Минфин РФ готов рассматривать вопрос пониженной ставки НДС для общепита
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ готов обсуждать снижение ставки НДС для предприятий общепита, для определения величины ставки необходимы дополнительные расчеты, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Предложение снизить ставку НДС до 3% для общепита высказал основатель сети ресторанов "Теремок" Михаил Гончаров на встрече президента РФ Владимира Путина с членами "Деловой России". Он отметил, что сейчас предприятия отрасли (которые не подпадают под условия освобождения от уплаты НДС, действующего с 2022 года) платят НДС по общей ставке 20%, но имеют право вычета, в результате в основном компании платят налог по ставке от 3% до 4%. Эта конфигурация, по его словам, сложна в администрировании, приводит к налоговым спорам. Снижение ставки, отметил Гончаров, не приведет к серьезному выпадению доходов бюджета.

"Мне кажется, что вы правы. У нас все время идет дискуссия в правительстве - нам нужно сохранять НДС или все целиком менять, переходить на оборотный налог в целом, что отдельные исключения неэффективны? Но мне кажется, что такая тонкая работа по отраслям (предпочтительнее - ИФ) (...). В целом, я считаю, что это целесообразно, то, что вы говорите, это даст большую, на мой взгляд, отдачу всем уровням бюджетной системы", - сказал Путин.

В свою очередь, министр финансов отметил, что на встречах с предпринимателями общепита была достигнута договоренность о повышении порога выручки, до достижения которого не платится НДС, с 2 млрд рублей до 3 млрд рублей. "Договорились и такие поправки подготовили для внесения в Думу, у нас сейчас ко второму чтению находится законопроект на рассмотрении. Внесем, примем в весеннюю сессию", - сказал он.

Снижение ставки НДС также целесообразно рассмотреть, отметил Силуанов.

"Коллеги говорят, давайте сделаем для общепита пониженную ставку НДС (здесь говорилось 3%), чтобы не было дробления и желания дробиться, а такие факты есть, мы видим, что крупные общепитовские сети дробятся. И мы готовы здесь тоже рассматривать вопрос относительно 3% без вычета, может быть, 3-4%, нужно более внимательно расчеты произвести. И такие предложения мы готовы отрабатывать вместе с коллегами, которые работают в общепите", - сказал также министр, отметив, что решение будет найдено.

Относительно предложения передать часть НДС на региональный и местный уровень Силуанов заявил, что Минфин занимает жесткую позицию: не нужно менять общие подходы, НДС - это федеральный налог.

Минфин РФ Антон Силуанов
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