В Думе планируют уточнить банковское обслуживание счетов избирательных комиссий

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству подготовил ко второму чтению законопроект, который уточняет порядок открытия счетов и банковского обслуживания избирательных комиссий.

Доработанный ко второму чтению документ (№687969-8) размещен в электронной базе данных парламента. Поправки предложены группой в закон об основных гарантиях избирательных прав.

Согласно действующему законодательству, денежные средства на подготовку и проведение выборов перечисляются на счета, открываемые избирательным комиссиям в учреждениях ЦБ РФ, а в случае их отсутствия – на счета в филиалах ПАО "Сбербанк России".

Согласно новой редакции ст. 57 (финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов и референдума), окружные и территориальные избирательные комиссии более не смогут открывать счета в Центральном банке РФ, даже если территориально его отделения присутствуют. Вместо этого они обязаны использовать филиалы ПАО "Сбербанк России", а в отдельных регионах – филиалы ПАО "Банк ПСБ".

"Денежные средства окружным избирательным комиссиям (за исключением случая возложения полномочий на комиссию субъекта) и территориальным комиссиям перечисляются на счета, открываемые указанным комиссиям в филиалах публичного акционерного общества "Сбербанк России", в договоре банковского счета с которым предусматривается условие о согласии указанных комиссий на предоставление... сведений... вышестоящей избирательной комиссии субъекта РФ", - говорится в тексте проекта закона.

Дополнительно в ст. 57 вводится пункт 7.1, согласно которому филиалы Сбербанка и, при необходимости, Банка ПСБ обязаны предоставлять избирательным комиссиям субъектов РФ информацию об операциях по счетам нижестоящих комиссий. Это предусмотрено соглашениями между ЦИК и соответствующими кредитными организациями.

Закрепляется, что в ряде субъектов, где отсутствует ЦБ и Сбербанк, все перечисления будут осуществляться исключительно через ПСБ, также с обязательным раскрытием информации по операциям в адрес вышестоящих комиссий. Норма о расчетах через Промсвязьбанк в ряде регионов была и раньше предусмотрена законодательством, поправка носит технический характер в связи с тем, что с 1 апреля 2025 г. полное фирменное наименование банка сменилось с ПАО "Промсвязьбанк" на ПАО "Банк ПСБ".

В случае принятия поправки вступят в силу со дня официального опубликования закона.