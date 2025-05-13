Новый раунд переговоров РФ и США по работе дипмиссий намечен

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Новый раунд переговоров РФ и США по нормализации работы диппредставительств запланирован, но конкретная дата будет зависеть от реализации текущих договоренностей, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Он намечен, но конкретных дат нет", - сказал Рябков журналистам во вторник.

"Мы будем, в зависимости оттого, как пойдёт реализация тех договорённостей, что уже достигнуты с американцами, решать, когда оптимально провести этот раунд", - добавил замглавы МИД.