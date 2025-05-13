В МИД РФ заявили о готовности содействовать в диалоге Ирана и США

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Россия внимательно следит за диалогом Ирана и США, готова оказывать ему всестороннее содействие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы следим с вниманием за тем, что происходит в прямом диалоге Ирана и США. Мы готовы этому диалогу оказывать всемерное содействие. Стороны хорошо осведомлены о нашей готовности", - сказал Рябков журналистам во вторник.

По его словам, российская сторона находится в "постоянном контакте с коллегами из Ирана по всем профильным сюжетам". "Включая, среди прочего, проблематику взаимодействия с МАГАТЭ, ну и другим темам, которые так или иначе сопрягаются с нынешним этапом в американо-иранском обсуждении", - пояснил замминистра.

Вместе с тем, отметил Рябков, шансов на возобновление формата "шестерки" по Ирану в настоящее время "крайней мало".

Он сказал, что европейские участники формата "в последнее время сделали немало для того, чтобы А - минимизировать шансы на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий, Б - чтобы переключить внимание на вопросы, которые имеют мало отношения к проблематике урегулирования вокруг иранской ядерной программы.

"И своей санкционной политикой они тоже себя сами дистанцировали от этого процесса", - заключил Рябков.