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КС РФ уточнил правила освобождения от пеней в случае медлительности налогового органа

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Опоздание налогового органа с вручением акта проверки само по себе не освобождает налогоплательщика от пеней за период ожидания акта, однако такое освобождение возможно в случае отмены решения по итогам проверки из-за несоблюдения ее сроков. Об этом свидетельствует опубликованное во вторник постановление Конституционного суда (КС) РФ.

Суд вынес его по итогам рассмотрения жалобы АО "Научно-производственное предприятие КлАСС", которое оспаривало действующие нормы Налогового кодекса (НК) РФ, позволяющие начислить налогоплательщику пени за период незаконного бездействия налогового органа - нарушения срока вручения акта выездной налоговой проверки.

В 2014 году налоговый орган установил факт создания формального документооборота между "КлАСС" и его контрагентами для получения налоговой выгоды. Это стало основанием для проведения выездной налоговой проверки, акт о ее проведении был составлен в феврале 2018 года, но вручен заявителю только в августе 2021 года, а решение по результатам проверки принято 15 июня 2022 года.

Предприятие пыталось оспорить решение налогового органа. Но суды отказали, отметив, что несоблюдение пятидневного срока вручения налогоплательщику акта проверки не является основанием для признания решения налогового органа недействительным. Суды также пришли к выводу об обоснованности начисления пени за весь период просрочки уплаты налогов, поскольку в силу статьи 75 НК РФ их исчисление связывается с моментом образования налоговой недоимки и датой ее погашения, а не с действиями либо бездействием налоговых органов.

КС РФ пришел к выводу о соответствии Конституции РФ оспариваемых норм НК РФ – пункта 1 и абзаца первого пункта 3 статьи 75, абзаца первого пункта 1, абзаца первого пункта 2, пункта 3 и абзаца первого пункта 5 статьи 100, пунктов 1 и 7, абзаца первого пункта 8 и пункта 14 статьи 101.

Однако КС РФ отметил, что основанием для освобождения от пеней может являться отмена решения по итогам выездной налоговой проверки из-за несоблюдения срока вручения налогоплательщику акта проверки, которое признано существенным нарушением требований налогового законодательства. О существенности нарушений свидетельствует, в частности, утрата налоговым органом возможности взыскания задолженности из-за длительного невручения налогоплательщику акта выездной налоговой проверки.

КС РФ
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