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Комитет Госдумы в июне в Норильске обсудит развитие опорных населенных пунктов в Арктике

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики в начале июня в Норильске обсудит план развития опорных населенных пунктов в Арктической зоне РФ. Об этом сообщил глава профильного комитета Николай Харитонов в ходе расширенного заседания по подготовке к проведению правительственного часа по вопросам Арктики.

"В период весенней сессии в соответствии с утвержденным планом наш комитет также проводит 2 выездных мероприятия в арктических регионах. Одно уже состоялось - в марте в Архангельской области обсудили организационные и правовые вопросы развития Северного морского пути. А уже в начале июня в Норильске обсудим важнейший вопрос разработки и реализации планов развития опорных населенных пунктов в Арктической зоне. Это 16 городов, в которых проживают 1,6 млн наших граждан", - сказал он.

Харитонов отметил, что правительственный час по вопросам Арктики состоится в Госдуме 21 мая – в День полярника.

"В интересах развития Арктики принято 16 федеральных законов. Вместе с законами по Дальнему Востоку принято 85 законов и более 500 подзаконных актов. Безусловно, дополнительный эффект накладывают и другие изменения в отраслевом законодательстве, которые принимаются в интересах всей страны. И мы на этом не останавливаемся и сделаем все, чтобы условия жизни, ведения бизнеса в Арктике были здесь максимально привлекательными. Но уже сегодня благодаря принятым законодательным решениям Арктическая зона – это самая большая в мире особая экономическая зона", - подчеркнул Харитонов.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, выступая на заседании, отметил, что в перечень опорных населенных пунктов в Арктике включены 16 агломераций. Для каждой из них разработан мастер-план, определяющий стратегию комплексного развития территории, ключевых отраслей и приоритетных проектов.

Совокупная стоимость инвестиционных проектов, связанных с опорными населенными пунктами в Арктике, составляет порядка 19 трлн руб. Инвестиции в реализацию мастер-планов до 2035 года составят до 3,7 триллиона рублей, из которых 60% – внебюджетные, добавил министр.

Госдума Норильск Арктика
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