Сроки визита Путина в Иран еще не согласованы
Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Иран пока не согласованы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Пока сроки не согласованы. Как только они будут согласованы, мы проинформируем вас", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос, как скоро может состояться такая поездка.
Он отметил, что ранее Путин получил приглашение посетить с визитом Иран.
"Мы высоко ценим наши партнерские отношения с этой страной, мы высоко ценим уровень развития наших отношений в самых различных областях", - подчеркнул Песков.