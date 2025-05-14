Сроки визита Путина в Иран еще не согласованы

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Иран пока не согласованы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Пока сроки не согласованы. Как только они будут согласованы, мы проинформируем вас", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос, как скоро может состояться такая поездка.

Он отметил, что ранее Путин получил приглашение посетить с визитом Иран.

"Мы высоко ценим наши партнерские отношения с этой страной, мы высоко ценим уровень развития наших отношений в самых различных областях", - подчеркнул Песков.



