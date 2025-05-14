Минздрав сообщил о снижении на 20% смертности пожилых людей от респираторных болезней

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Комбинация вакцин от пневмококковой инфекции и от гриппа помогла снизить в текущем году смертность от респираторных заболеваний среди пожилых пациентов на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня мы активно продвигаем в том числе и вакцинацию против пневмококка, особенно для лиц старшего возраста, поскольку этот год нам показал, что использование комбинации вакцины против пневмококковой инфекции и от гриппа однозначно повлияло на состояние здоровья. Минус 20% смертности (от респираторных заболеваний) по сравнению с предыдущим годом в этом году за счет именно комбинации таких мер", - сказал Мурашко на Всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России".

В конце марта текущего года Мурашко сообщил, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в ходе эпидемиологического сезона конца 2024 - начала 2025 года ниже предыдущего.