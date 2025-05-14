Банк России выступил против идеи наделить его статусом органа госвласти

Об этом говорится в отзыве ЦБ на соответствующий законопроект

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Банк России не поддержал законопроект Михаила Делягина, предусматривающий признание его федеральным органом государственной власти, подчеркнув, что это противоречит его принципу независимости, который, в свою очередь, помогает обеспечивать устойчивость рубля.

Отзыв регулятора на законопроект № 871707-8 за подписью зампреда ЦБ Алексея Гузнова был направлен в комитет Госдумы по финансовому рынку.

В документе, с которым ознакомился "Интерфакс", ЦБ подчеркивает, что регулятор наделен особым конституционно-правовым статусом, ключевым элементом которого выступает принцип независимости.

"Конституционный принцип независимости Банка России является необходимым условием для эффективного выполнения Банком России его основной определенной законодательством функции по защите и обеспечению устойчивости рубля", - говорится в документе.

В отзыве отмечается, что независимость центральных банков напрямую влияет на уровень инфляции и устойчивость экономики, что подтверждается как практикой, так и научными исследованиями.

Для реализации принципа независимости Банк России действует как особый публично-правовой институт с собственной финансовой, управленческой и кадровой автономией, что позволяет ему быть свободным от влияния политической конъюнктуры и поддерживать стабильность национальной валюты, избирая наиболее эффективные инструменты денежно-кредитного регулирования, говорится в письме.

"Обращаем внимание на то, что в РФ имеются и иные организации, не относящиеся к определенной ветви государственной власти и не наделенные статусом федеральных органов государственной власти (в частности, прокуратура и Счетная палата Российской Федерации), но вместе с тем также выполняющие значимые публичные функции. В связи с этим законопроект, предусматривающий отнесение Банка России к федеральным органам государственной власти, не поддерживается", - говорится в документе.