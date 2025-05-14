Экс-руководитель управления транспорта в ФАС стала заместителем главы службы

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России главу управления регулирования транспорта ведомства Адилю Вяселеву. Соответствующее распоряжение от 14 мая опубликовано на портале официальной правовой информации.

"В новой должности Адиля Вяселева будет курировать управление контроля агропромышленного комплекса, управление контроля рекламы и недобросовестной конкуренции и управление регулирования связи и информационных технологий", - уточнили в пресс-службе ФАС.

До конца 2024 года эти сферы в антимонопольной службе курировала замглавы ФАС Карина Таукенова. В декабре она была освобождена от должности по собственной просьбе.

Вяселева в 2002 году окончила Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности "менеджмент", с 2002 в течение 15 лет работала в сфере консалтинга и оценочной деятельности. В 2017 году она пришла в ФАС, где возглавила управление регулирования транспорта.