Москва дала согласие на открытие генконсульств Белоруссии в Казани и Уфе

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов сообщил на встрече со своим белорусским коллегой Евгением Шестаковым о согласии правительства РФ на открытие генеральных консульств Белоруссии в Казани и Уфе.

"До белорусских коллег была доведена официальная информация о согласии правительства Российской Федерации на открытие генеральных консульств Республики Беларусь в Казани и Уфе. Партнёрам переданы ноты соответствующего содержания", - говорится в сообщении МИД России, опубликованном на его сайте в среду.

По данным ведомства, стороны также обсуждали вопросы двустороннего консульского взаимодействия.

В частности, в центре переговоров находилась проблематика реализации соглашения между правительствами РФ и Белоруссии "о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников договора о создании Союзного государства".

Кроме того, Москва и Минск затронули проблематику "защиты прав и интересов граждан России и Белоруссии на территории сторон, а также в третьих странах", отмечает российское внешнеполитическое ведомство.