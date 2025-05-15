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Госдуме предложили законодательно расширить понятие "туристический продукт"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, расширяющий понятие "туристского продукта".

В числе авторов законопроекта № 918087-8 председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев (фракция "Новые люди"), член комитета Николай Валуев ("Единая Россия"), зампред комитета по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева, и другие.

"Предлагается: расширить понятие "туристский продукт", включив в него комплекс предоставляемых туристских услуг, не ограничиваясь только услугами по перевозке и размещению, оказываемыми по договору о реализации туристского продукта", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также предлагается дополнить законодательство поправкой, "предусматривающей не только общие условия формирования, продвижения и реализации туристского продукта, но и его особенности при формировании".

Новые люди Единая Россия Сангаджи Тарбаев Сардана Авксентьева Госдума Николай Валуев
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