Гендиректором "Общественного телевидения России" вновь назначен Виталий Игнатенко
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Виталий Игнатенко вновь назначен генеральным директором "Общественного телевидения России" (ОТР), соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен в субботу на официальном портале правовой информации.
"Назначить Игнатенко Виталия Никитича генеральным директором автономной некоммерческой организации "Общественное телевидение России", - гласит указ.
Игнатенко возглавляет ОТР с июля 2021 года.