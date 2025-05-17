Богданов на встрече с Аббасом подтвердил поддержку создания государства Палестина в границах 1967 г.

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на встрече с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом подтвердил поддержку Россией справедливого урегулирования палестинской проблемы, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Согласно сообщению, размещенному на сайте МИД РФ, встреча состоялась в пятницу в Багдаде накануне 34-го саммита Лиги арабских государств.

В ходе беседы "основное внимание было уделено положению дел в зоне палестино-израильского конфликта с упором на необходимость безотлагательного прекращения боевых действий в секторе Газа и недопущения дальнейшей эскалации насилия на Западном берегу реки Иордан", сообщил МИД России.

"С российской стороны была подтверждена неизменная принципиальная позиция в поддержку справедливого урегулирования палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание суверенного государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем", - отмечается в сообщении.