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Более 2 кг мефедрона обнаружили в топливном баке автомобиля у жителя Махачкалы

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело о незаконном обороте наркотиков возбуждено в отношении жителя столицы Дагестана, который перевозил в машине более 2 кг мефедрона, сообщает пресс-служба МВД по республике в субботу.

"Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Дагестана на окраине Бабаюртовского района республики при проверке автомашины "Volkswagen Passat", которой управлял 35-летний мужчина, обнаружили мефедрон весом 2 кг 249 граммов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель спрятал пластиковые бутылки с наркотиками в топливном баке автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Дагестан Махачкала МВД РФ
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