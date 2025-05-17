Премьер России утвердил Швидковского президентом РААСН

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Дмитрий Швидковский, повторно избранный в апреле президентом Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), утвержден в должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в субботу сайт правительства.

Пост президента Российской академии архитектуры и строительных наук Швидковский занимает с 2019 года.

Дмитрий Швидковский - доктор искусствоведения, профессор, академик Российской академии художеств. Он также входит в состав Совета по культуре и искусству при президенте России, является автором около 400 печатных работ на русском, английском, французском, немецком, итальянском, китайском, арабском, турецком языках.