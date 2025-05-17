Северный флот на учениях в Баренцевом море отрабатывает уничтожение подлодок "противника"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Поиск и уничтожение субмарин условного противника отрабатывает в акватории Баренцева моря российская корабельная поисково-ударная группа, сообщил в субботу Северный флот.

"Большие противолодочные корабли (БПК) во взаимодействии с атомной подводной лодкой Северного флота, самолетами и вертолетами противолодочной авиации выполняют задачи по борьбе с подводными лодками условного противника. Им противодействуют подводные лодки Северного флота", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы флота, в ходе учений "моряки выполнят задачи по противолодочному маневрированию, поиску, обнаружению и слежению за подводной лодкой с применением всего комплекса гидроакустического вооружения кораблей во взаимодействии с противолодочной авиацией".

В составе группы действуют БПК "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" экипажи которых "также выполнят задачи по отражению налета авиации и беспилотных летательных аппаратов условного противника и борьбе с безэкипажными катерами", говорится в сообщении.

На последующих этапах учений "моряки-противолодочники выполнят учебно-боевые стрельбы с применением различных комплексов противолодочного вооружения", сообщаетет пресс-служба.