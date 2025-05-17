Теплоход при буксировке баржи по Волге столкнулся с опорой моста в Ульяновске

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Судно врезалось в опору Императорского моста через Волгу в Ульяновске, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В опору врезался теплоход "Капитан Соловьев", который буксировал баржу "Волгонефть 103".

В сообщении отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов нет. Опора моста также не получила значительных повреждений. Движение на мосту не остановлено.

Теплоход и баржа находятся в Ульяновском речном порту. Капитан судна будет направлен на освидетельствование.