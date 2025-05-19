Мишустин проведет заседание правкомиссии по вопросам развития малого предпринимательства

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы", где проведет заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства.

В сообщении говорится, что в мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников и мэр Москвы Сергей Собянин.