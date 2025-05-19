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Лавров 20-21 мая посетит Армению

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 20-21 мая посетит Ереван, где, в том числе, встретится с премьер-министром Николом Пашинянам для обсуждения широкого круга вопросов двухсторонней повестки и региональной безопасности, сообщили в МИД РФ.

"В повестке дня - обсуждение широкого комплекса вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия по линии евразийских интеграционных объединений, координации позиций на международных площадках, в первую очередь, в ООН", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Среди контактов Лаврова - переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Ожидаются беседы с премьером Пашиняном и президентом республики Ваагном Хачатуряном.

"Главы внешнеполитических ведомств предметно обменяются мнениями по проблематике региональной безопасности, включая перспективы процессов армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализации. Запланировано подписание Плана межмидовских консультаций на 2025-2026 гг.", - сообщили в МИД.

Как отметили в МИД, "в Москве рассчитывают, что визит будет способствовать укреплению политического и межведомственного диалога между Россией и Арменией, приведет к росту взаимопонимания и нахождению взаимоприемлемых развязок по вопросам, представляющим интерес для каждой из сторон".

МИД РФ Сергей Лавров Армения
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