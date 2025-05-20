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"Интерфакс" опубликовал список лучших университетов по направлению "Государственное и муниципальное управление"

"Интерфакс" опубликовал список лучших университетов по направлению "Государственное и муниципальное управление"
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" представила результаты ежегодного рейтингового исследования университетов, реализующих образовательные программы по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление" (ГМУ).

Пятерку лучших университетов, обучающих будущих управленцев, возглавила Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (Президентская Академия). Финансовый университет при Правительстве РФ на втором месте, Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) - на третьем месте, на четвертом - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, на пятом – Санкт-Петербургский государственный университет. Всего в рейтинг вошли 50 российских вузов.

"Президентская академия стабильно удерживает лидерство в рейтинге университетов, реализующих образовательные программы по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление". Но каждый год это лидерство даётся очень непросто. Растёт конкуренция, требования к качеству образования", - отметил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

"Безусловно, подготовка кадров для государственной и муниципальной службы остается важнейшей задачей Президентской академии. Мы постоянно совершенствуем наши программы, делая их современными, востребованными и практикоориентированными. Президент России Владимир Путин поставил перед Академией особую задачу – готовить новую элиту страны. Мы воспринимаем это поручение как ориентир и ответственность. Сегодня наши выпускники занимают ключевые позиции в министерствах, ведомствах и органах власти всех уровней. Признание Академии лидером рейтинга "Интерфакса" – это подтверждение того, что наши программы соответствуют уровню вызовов, стоящих перед государственным управлением сегодня", – поделился ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Согласно исследованию "Интерфакса", в список 20 лучших образовательных учреждений по направлению "Государственное и муниципальное управление" также вошли Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Государственный университет управления, Южный федеральный университет, Московский городской педагогический университет, Российский государственный гуманитарный университет, Байкальский государственный университет, Воронежский государственный университет, Юго-Западный государственный университет, Московский педагогический государственный университет, Уфимский университет науки и технологий, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российский государственный социальный университет.

Описание методики и полная версия результатов рейтингового исследования доступны на сайте: academia.interfax.ru

Группа "Интерфакс" с 2010 г. ведет активную работу по независимой оценке российских вузов и их образовательных программ, изучению развития российской системы высшего образования, исследований и разработок.

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