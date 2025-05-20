Северный флот провел учение противолодочных кораблей и атомных подлодок в Баренцевом море

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Атомные подводные лодки Северного флота и большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" провели учение с практическими стрельбами в Баренцевом море, сообщила пресс-служба флота во вторник.

"Экипажи кораблей провели ряд учений по своему основному предназначению - поиску подводных лодок, применению противолодочного вооружения", - говорится в сообщении.

Согласно ему, противодействовали надводным кораблям атомные субмарины флота. В учении также принимали участие противолодочные вертолеты Ка-27.

В ходе тренировки экипажи больших противолодочных кораблей выполнили торпедную атаку подлодки условного противника.

"Стрельба по подводной цели выполнялась практическим боезапасом - обычной торпедой без боевой части, которая после выполнения боевого упражнения была обнаружена и поднята из воды экипажем катера-торпедолова. После чего моряки выполнили стрельбу ракетно-бомбовым вооружением кораблей", - уточнили в пресс-службе.

Район проведения стрельб заранее закрыли для судоходства и полетов авиации.

По официальной информации, Северный флот - объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана. Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России.