Роспотребнадзор сообщил о достаточных мерах на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Азии

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Необходимости предпринимать дополнительные санитарные-карантинные меры на границах для въезжающих из стран Азии граждан, где отмечается рост заболеваемости COVID-19, на сегодняшний день нет, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Санитарно-карантинный контроль на границе РФ ведется ежедневно, ежечасно, достаточно эффективно. Все необходимые мероприятия проведены и проводятся. Каких-то дополнительных мер на сегодняшний день предпринимать нет необходимости, учитывая, что у нас работают система "Периметр", ведутся круглосуточные круглогодичные дежурства наших коллег", - сказала Попова, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, нет ли оснований для усиления санитарного контроля на границах для прибывающих из стран Азии, где отмечается рост заболеваемости COVID-19.

Она отметила, что "все необходимые меры уже приняты и реализуется в полном объеме".

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что предпосылок к новой волне заболеваемости COVID-19 в России на фоне рост заболеваемости в странах Азии нет, последние два месяца в РФ регистрируются минимальные показатели заболеваемости с начала пандемии.

В ведомстве отмечали, что в последнее время в странах Юго-Восточной Азии, таких как Китай, Сингапур и Таиланд, отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, который может быть связан с ослаблением иммунитета населения за время, прошедшее после интенсивной циркуляции возбудителя COVID-19 или вакцинации.