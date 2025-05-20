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ФСБ сообщила о выявлении двух крупных каналов транзита кокаина в ЕС через РФ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о выявлении двух крупных каналов поставок кокаина из Латинской Америки в страны Европы весной текущего года, изъято почти две тонны наркотиков.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены два транзитных канала поставок кокаина", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ во вторник.

Там заявили, что в прошедшем марте "в результате контроля за прибывшими в Россию иностранцами задокументирована причастность к незаконному обороту наркотиков гражданина Украины и его подельника, получившего в 2022 году российское гражданство".

"Установлено, что в интересах европейской преступной группировки они должны были вывезти из России в государства Европейского Союза особо крупную партию кокаина, ранее незаконно доставленную в нашу страну из Латинской Америки", - сказали в ЦОС.

При перевозке наркотических средств курьеры задержаны с поличным, из незаконного оборота у них изъято более 1 тонны запрещенных веществ.

"В апреле 2025 года аналогичную наркоакцию в России планировали совершить двое граждан одного из государств Южной Америки. Прибыв в нашу страну, они готовили к отправке в Европу партию кокаина массой 725 кг", - добавили в спецслужбе.

Оптовая стоимость изъятых наркотиков, по оценке ФСБ, составила не менее 6 млрд рублей.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что фактические хозяева изъятых незаконных грузов также рассматривали возможность реализации части наркотиков на территории Российской Федерации", - сказали в ЦОС.

Следственным управлением ФСБ России в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере) УК РФ. Они арестованы.

ФСБ Украина ЕС Латинская Америка
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