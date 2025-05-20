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Самолет с 345 пассажирами аварийно сел в аэропорту Хабаровска, пострадавших нет

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "АйФлай" с 345 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска во вторник, никто не пострадал, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Сегодня воздушное судно Airbus A330-300, выполнявшее рейс Владивосток-Москва авиакомпании "АйФлай", в связи с техническими неисправностями совершило аварийную посадку в аэропорту Хабаровск. Посадка прошла благополучно", - говорится в сообщении.

Службы аэропорта отработали в штатном режиме.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (ВМСУТ СКР) проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщила пресс-служба ВМСУТ.

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