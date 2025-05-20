Евросоюз включил в список санкций "Главный радиочастотный центр"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ЕС ввел санкции против подведомственного Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ), говорится в публикации в Официальном журнале ЕС.

ГРЧЦ отвечает за надлежащее использование радиочастот, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, а также занимается мониторингом соблюдения законодательства в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций. В случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ ГРЧЦ может осуществлять централизованное управление трафиком через Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

ЕС объясняет решение о наложении санкций на ГРЧЦ якобы причастностью этого предприятия к сбоям GPS в нескольких европейских странах, из-за чего была нарушена работа гражданской авиации.

Эти сбои, как говорится в журнале ЕС, были вызваны работой средств радиоэлектронной борьбы из Калининграда, включая глушение и подмену сигналов GPS. Как поясняет ЕС, для подавления сигналов GPS требуется разрешение ГРЧЦ.

"Таким образом, ГРЧЦ отвечает за планирование, участие напрямую или косвенно, поддержку или иное содействие в осуществлении политики правительства РФ, которые подрывают или угрожают стабильности или безопасности ЕС или нескольких его государств-членов путем воздействия на функционирование критической инфраструктуры, а также через поддержку или иное содействие использованию информационной манипуляции и вмешательства", - резюмирует ЕС.