За сутки сбиты 89 беспилотников ВСУ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток сбили 89 дронов вооруженных сил Украины (ВСУ), а также четыре авиабомбы JDAM, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, цеху производства беспилотников, складам боеприпасов, военно-технического имущества и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 147 районах.