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Белый дом предупреждал Москву, что не может повлиять на планы Конгресса по санкциям

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа предупреждала российскую сторону, что не может повлиять на инициативы Конгресса по введению новых санкций против России, заявил в Сенате госсекретарь США Марко Рубио.

"Мы не можем контролировать деятельность Конгресса (...), и мы неоднократно предупреждали об этом (Россию)", - сказал он, отвечая на вопрос о проектах новых санкций, рассматриваемых конгрессменами.

При этом Рубио напомнил, что все санкции, введенные против России предыдущей администрацией США, все еще в силе. Также он заверил, что американское оружие, которое ранее было выделено для Украины, продолжает поступать в эту страну.

Глава Госдепартамента добавил, что решение о том, нужно ли выделять дополнительные средства для военной помощи Украине, должен принимать не он, а Белый дом.

Отвечая на вопросы сенатора о том, может ли Белый дом в итоге согласиться на дополнительные санкции против России, Рубио ответил: "Дело может дойти и до этого". По его словам, такой сценарий возможен, если в Вашингтоне решат, что Москва не заинтересована в решении украинского кризиса.

Госсекретарь добавил, что сейчас в администрации США исходят из того, что в случае дополнительных санкций Россия попросту "не будет хотеть продолжать контакты с нами".

Госдепартамент Конгресс Марко Рубио Сенат США Украина
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