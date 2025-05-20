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Медведев заявил, что Европа захочет завершения конфликта на Украине, если вспомнит Вторую мировую

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Европа станет заинтересованной в завершении конфликта на Украине, если вспомнит последствия Второй мировой войны, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Европа, для того, чтобы почувствовать необходимость завершить этот конфликт, должна вспомнить о событиях Второй мировой войны, вспомнить о тех лишениях, о тех трагических страницах, которые пережила в тот период", - сказал он журналистам на ХIII Петербургском международном юридическом форуме, отвечая на вопрос "Интерфакса".

При этом Медведев отметил, что не желает Европе еще раз пережить эти времена.

"Мы не желаем снова пережить того, что они пережили в период Второй мировой войны, но вспомнить об этом они обязаны. Иначе они с этим столкнутся снова, в максимально драматичной форме", - резюмировал зампредседателя Совбеза.

Дмитрий Медведев
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