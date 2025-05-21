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Жилые дома и хозпостройки горят в Архангельской области

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание в жилом секторе в селе Емецк в Архангельской области, сообщили в МЧС России в среду.

"В селе Емецк на улице Горончаровского горят 3 частных жилых дома и хозяйственные постройки. Площадь пожара уточняется. Наращивается группировка сил и средств. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС.

Позже в ведомстве уточнили, что горят двухэтажный многоквартирный жилой дом, два частных домовладения и хозпостройки.

МЧС России Архангельская область
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