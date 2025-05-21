Минтранс не увидел необходимости в скидках на ж/д перевозки угля на Северо-Запад и Юг

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Министерство транспорта РФ считает, что экономика транспортировки угля в северо-западном и южном направлении складывается и без предоставления железной дорогой скидок, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо замминистра транспорта Алексея Шило в Минэнерго РФ от 19 мая.

По информации ОАО "РЖД", сообщается в письме, грузоотправители "продолжают заявлять объемы перевозки каменного угля в направлении портов Северо-Запада и Юга кратно выше, чем параметры финансового плана РЖД на 2025 год, одобренного правительством РФ".

Так, объем перевозок, заявленный грузоотправителями на порты Северо-Запада с января по апрель, составлял 38,4 млн тонн, что на 19,5 млн тонн выше утвержденного финансового плана погрузки, а на порты Юга - 31,2 млн тонн - на 23,1 млн тонн выше.

В мае, говорится в письме, превышение заявленного объема на порты Северо-Запада составляет 0,9 млн тонн, на порты Юга - 0,2 млн тонн. "Высокая заявочная база свидетельствует о возможности угольных компаний реализовывать свою продукцию при текущем уровне цен и стоимости транспортировки",- резюмирует Шило в письме.

В Минтрансе, Минэнерго и РЖД от комментариев отказались.

Введение РЖД скидок в 12,8% на экспорт на Северо-Запад и Юг и возврат понижающих коэффициентов 0,4 на дальность и 0,895 для энергетического угля на срок с 1 мая по 31 декабря входило в число предложений вице-премьера РФ Александра Новака по поддержке угольной отрасли. Сообщалось, что эти меры поддержал президент РФ Владимир Путин. Скидку РЖД предполагается компенсировать из бюджета.

Угольщики не считают, что аргументы Минтранса свидетельствуют об отсутствии потребности в скидках, пишет газета. "Происходит подмена понятий - заявки на перевозку не равны отправленным грузам, - говорит собеседник издания, знакомый с ситуацией в отрасли. - Ранее в РЖД говорили, что половина заявок не исполняется, происходит отказ от погрузки".