Сенатором от Тувы стал глава территориального ФОМС Кужугет

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Верховного хурала Тувы на собрании в среду избрали членом Совета Федерации Шолбана Кужугета, сообщили "Интерфаксу" в аппарате парламента республики.

"По результатам голосования Кужугет наделен полномочиями члена Совфеда от парламента Тувы", - сказал сотрудник Хурала.

Кужугет родился в тувинском селе Чадан, закончил Кемеровскую государственную медицинскую академию. В разные годы работал врачом-хирургом в республиканской больнице, заведующим отделением, заместителем главврача и главврачом. С 2023 года занимает должность директора территориального Фонда обязательного медицинского страхования. Депутатом парламента Тувы он был с сентября 2024 года.

Ранее с октября 2019 года сенатором от Тувы была Дина Оюн. Ее полномочия были прекращены в сентябре 2024 года, Совет Федерации удовлетворил ее заявление об отставке по собственному желанию в марте 2025 года.