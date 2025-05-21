Операторы предупредили о возможных сбоях в работе мобильной связи в Подмосковье

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Мобильная связь в Подмосковье в настоящее время может работать с перебоями по независящим от операторов причинам, сообщили "Интерфаксу" представители двух из четырех крупнейших операторов - "Мегафона" и "Вымпелкома".

"В настоящее время мобильная связь в Подмосковье может работать с перерывами по независящим от нас причинам. Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков предпочтительно использовать функцию VoLTE в настройках смартфона", - сказали в пресс-службе "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн").

В "Мегафоне" сообщили, что в Подмосковье могут наблюдаться сложности с работой интернета. "Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны "Мегафона" нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам", - добавили в компании.

В МТС и Т2 воздержались от комментариев.