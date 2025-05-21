В РФ сообщили об ударах по ВСУ в районе 8 населенных пунктов Сумской области

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники украинских формирований в районах восьми населённых пунктов на территории Сумской области Украины, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники танковой, пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населённых пунктов Садки, Павловка, Варачино, Мирополье, Пролетарское, Яблоновка, Могрица и Бессаловка Сумской области", - сказано в сообщении, распространённом в среду.

Потери ВСУ в этих боях составили свыше 210 военнослужащих, два танка, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов, говорится в сводке.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар, Отрадное, Новополь (ДНР) и Червоное Запорожской области", - говорится в сообщении.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 162 вне зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение по лагерю подготовки украинских вооруженных формирований, объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, также нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142 районах.