Россия не видит проблемы в закупке Арменией вооружений в других странах

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Платежи по неисполненным поставкам российских вооружений Армении зачтены на другие цели, и РФ не видит проблемы в закупке армянской стороной вооружений в других странах, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Эпизоды с оплатой поставок и несостоявшимися поставками мы обсуждали сегодня, мы урегулировали. Эти платежи зачтены на другие цели. И здесь каких-либо противоречий не существует", - сказал Лавров в среду на пресс-конференции в Ереване.

По его словам, несмотря на то, что Россия вынуждена использовать свое оружие в связи с конфликтом на Украине, "даже в этой обстановке целый ряд систем, законтрактованных армянскими друзьями, они передаются". "И мы эту практику будем продолжать", - сказал Лавров.

Вместе с тем, уточнил Лавров, РФ не видит "никакой проблемы" в закупке Арменией вооружений в других странах. "Это выбор наших армянских друзей. Если они хотят иметь французскую базу для дополнительных поставок - пожалуйста, если какой-то другой страны - пожалуйста. Мы не будем ничего навязывать", - сказал глава МИД РФ.

При этом Лавров отметил, что Франция "возглавляет вражеский лагерь" против РФ, добавив, что "нашим союзникам лучше решать, где лучше закупать оружие".