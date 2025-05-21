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С 2017 г. за неуплату алиментов к ответственности привлечены более 900 тыс. должников

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Более 901 тысячи злостных неплательщиков алиментов подверглись административному и уголовному наказанию за неисполнение своих обязательств, заявил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

Возбуждено более 408 тыс. уголовных дел, сказал он на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, в подавляющем большинстве случаев судами им назначается наказание в виде исправительных или принудительных работ.

Аристов также отметил, что за последние восемь лет Службой принудительно взыскано более 309 млрд рублей алиментных платежей. Причем только за 2024 год взысканная сумма составила 92 млрд рублей.

Главный судебный пристав напомнил, что с 25 мая на официальном сайте Службы заработает "Реестр должников по алиментным обязательствам". "Данные о неплательщиках алиментов будут находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности. Со дня введения в действие реестра в нем будет содержаться порядка 190 тыс. таких должников", - сказал Аристов.

ФССП Дмитрий Аристов
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