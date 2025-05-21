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СКР возбудил 910 уголовных дел об ударах украинских БПЛА по территории России

Атакам ВСУ подверглись 43 региона РФ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о расследовании уголовных дел по фактам атак украинских беспилотников с взрывными устройствами по территориям России.

"По таким фактам возбуждено 910 уголовных дел", - сказал Бастрыкин в среду, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

Председатель СК сообщил, что с начала СВО "в единичных и массированных атаках нескольких субъектов Российской Федерации одновременно принимали участие свыше 3,3 тыс. БПЛА самолетного типа, более 1 тыс. дронов".

Всего, по оценке следователей, "террористическим атакам вооруженных сил Украины подверглись 43 региона России", в их числе Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, республика Крым и другие.

Александр Бастрыкин СКР Украина
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