Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 37 дронов ВСУ вечером в среду

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны с 18:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, из них 11 - над Московским, сообщили в Минобороны РФ в среду.

По данным ведомства, 16 БПЛА нейтрализовано - над Курской областью, 11 - над Московским регионом, пять - над Рязанской областью, четыре - над Орловской и один - над Крымом.

Ранее в среду российское Минобороны сообщало, что средства ПВО с 8:00 до 11:30 сбили 39 дронов ВСУ, с 11:30 до 15:00 нейтрализовано 34 украинских беспилотника, с 15:00 до 18:00 - 30.



