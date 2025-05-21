Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" возобновили работу

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" возобновили работу после повторно вводившихся Росавиацией ограничений.

Согласно сообщению ведомства, их работа ограничивалась с 21:06 до 23:11 по Москве.

Ранее в среду оба аэропорта уже приостанавливали работу для обеспечения безопасности полетов, затем ограничения были сняты.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в среду об уничтожении системой ПВО 27 беспилотников, летевших на Москву.