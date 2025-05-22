Путин проведет совещание с членами правительства об инвестиционных проектах в промышленности
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Путин проведет совещание с членами правительства РФ о механизмах поддержки инвестиционных проектов в промышленности.
Президент России Владимир Путин 22 мая, в четверг, в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства РФ, сообщила пресс-служба Кремля.
"Основная тема обсуждения - О механизмах поддержки инвестиционных проектов в промышленности", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, с докладами выступят глава Минпромторга Антон Алиханов и министр экономического развития Максим Решетников.
"Также будут рассмотрены текущие вопросы", - говорится в сообщении.