Путин проведет совещание с членами правительства об инвестиционных проектах в промышленности

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Путин проведет совещание с членами правительства РФ о механизмах поддержки инвестиционных проектов в промышленности.

Президент России Владимир Путин 22 мая, в четверг, в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

"Основная тема обсуждения - О механизмах поддержки инвестиционных проектов в промышленности", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с докладами выступят глава Минпромторга Антон Алиханов и министр экономического развития Максим Решетников.

"Также будут рассмотрены текущие вопросы", - говорится в сообщении.