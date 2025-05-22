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Ограничения движения автотранспорта будут введены в центре Москвы 22-25 мая

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о временных ограничениях движения для транспорта на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста в связи с проведением полумарафона "Забег.РФ" с 22 по 25 мая.

Так, движение будет закрыто с 00:01 22 мая до 06:00 25 мая на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста.

Столичный департамент транспорта рекомендует водителям строить маршрут заранее.

Москва Кремлевская набережная Васильевский Спуск Большой Москворецкий мост
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