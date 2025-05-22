Госдума в четверг планирует обратиться к Мишустину по летней оздоровительной кампании

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг планирует рассмотреть обращение палаты к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросам исполнения постановления Госдумы от 22 октября 2024 года № 7115-8 "Об организации отдыха и оздоровления детей" и готовности к летней оздоровительной кампании 2025 года.

Соответствующий проект обращения размещен в базе законодательной деятельности Думы.

Депутаты в документе напоминают, что постановление содержит 20 рекомендаций правительству РФ и федеральным органам исполнительной власти. В настоящее время ряд рекомендаций Госдумы остаются нереализованными даже после их проработки ответственными федеральными органами исполнительной власти, говорится в проекте. Из 20 рекомендаций правительству РФ и федеральным органам исполнительной власти: 8 рекомендаций исполнено; 8 рекомендаций в процессе исполнения; 4 рекомендации не исполнено.

Также представляется чрезвычайно важным завершить анализ направлений использования объектов недвижимости, ранее относившихся к сфере отдыха и оздоровления детей, и предложить правовые механизмы дальнейшего их функционирования в качестве детских оздоровительных лагерей, отмечают парламентарии в обращении.

Там же указывается, что комплексный мониторинг выявил 678 перепрофилированных детских лагерей. Большинство из них находится в частной собственности. Субъектами РФ принимаются меры по восстановлению лишь 24 детских лагерей.

Особую обеспокоенность вызывает возможное перепрофилирование детских оздоровительных лагерей в Республике Крым, в первую очередь в связи с последствиями разлива мазута в акватории Черного моря 15 декабря 2024 года, указывается в проекте. Депутаты просят правительство РФ взять на контроль этот вопрос.

Кроме того, только в шести регионах РФ внесены изменения в региональное законодательство в части реализации программ воспитательной работы. "Представляется важным рекомендовать субъектам Российской Федерации активизировать соответствующую работу и провести заседания межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, включая осуществление воспитательной работы в организациях отдыха детей и их оздоровления", - говорится в документе.

Также в нем отмечается, что программы подготовки и повышения квалификации вожатых актуализированы только в 17 регионах РФ из 89.

Госдума просит представить позицию правительства РФ по текущей ситуации в сфере организации отдыха и оздоровления детей и предложения по решению указанных вопросов в срок до 1 июня 2025 года.

Госдума считает, что скорейшее решение поставленных задач будет способствовать обеспечению доступного, безопасного и качественного детского отдыха и оздоровления, отмечается в проекте обращения.