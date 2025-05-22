Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Инвесторы ждут дивидендных новостей

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в четверг демонстрирует плавный рост после снижения накануне, которое было вызвано сохраняющимися опасениями относительно затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; участники рынка находятся в ожидании дивидендных новостей от ряда крупных компаний, включая "Газпром".

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2815,18 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,7%.

Подорожали акции "Полюса" (+1,7%), "ФосАгро" (+1,3%), АФК "Система" (+0,9%), МКПАО "ВК" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), Сбербанка (+0,2%, "префы" прибавили в цене также 0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-1,1%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Русала" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе состоявшегося 19 мая телефонного разговора согласились с необходимостью определения конкретных параметров долгосрочного мира на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "По итогам разговора и Путин, и Трамп (...) согласились с тем, что нужно работать над подготовкой конкретных шагов по долгосрочному устойчивому урегулированию", - заявил Лавров в ходе выступления в Российско-Армянском университете в Ереване в среду. "Да, включая и использование возможности перемирий. Но прежде всего - нацеливаясь на устранение первопричин", - пояснил Лавров.

По его словам, "оба лидера высказались, прежде всего, за определение параметров долгосрочного мира, параметров, которые решали бы проблему первопричин этого кризиса". Как пояснил глава МИД РФ, речь идет о расширении НАТО на восток и "стратегическом курсе" Киева после 2014 года на преследование сфер жизни, связанных с Россией и русским языком.

В свою очередь, глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что украинский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только путем переговоров. На слушаниях в Палате представителей американский госсекретарь отметил, что "мир должен носить устойчивый характер, чтобы не было такого, что он продлится в течение трех лет, а потом начнется новая война". "Для того, чтобы обеспечить такой мир, необходимо участие в переговорах обеих сторон, и обе стороны должны пойти на уступки", - подчеркнул Рубио. В связи с этим президент США Дональд Трамп хочет, чтобы обе стороны были вовлечены в переговорный процесс, добавил госсекретарь.

В Белом доме рассчитывают на то, что меморандум о мирном соглашении с Украиной будет содержать положения, которые позволят добиться прогресса на мирных переговорах, заявил Рубио. "Россияне, как предполагается, подготовят документ, меморандум о мире, как они его называют, в котором излагается, чего они требуют для прекращения огня, что затем может привести к более широким переговорам и окончательному урегулированию", - сообщил он.

Госсекретарь отметил: "Думаю, мы многое узнаем, что включает в себя этот меморандум о мире. Если он будет резонным, я думаю, мы сможем добиться прогресса, если нет - у президента будут варианты действий. Но будем наедятся на первое, а не на второе". При этом Рубио предупредил, что в Конгрессе США рассматривается вариант новых санкций против России, "которые даже более жесткие, чем может ввести сам президент", добавив, что американские законодатели "могут потерять терпение", если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто.

Американские фондовые индексы завершили резким снижением сессию в среду из-за слабых результатов аукциона по размещению государственных облигаций США. Минфин США вечером в среду разместил 20-летние госбонды на $16 млрд под 5% годовых. Ставка стала рекордной с 2020 года из-за низкого спроса на эти бумаги. В свою очередь после размещения доходность 30-летних бондов подскочила на 11 базисных пунктов и обновила максимум с октября 2023 года.

"Слабый аукцион 20-летних облигаций оказал давление на рынок, - отметил Майкл О'Рурк из JonesTrading. - Слабость сохраняется всю неделю после ухудшения рейтинга США агентством Moody's. Кроме того, есть вопросы к дефициту бюджета".

В Конгрессе США продолжается обсуждение масштабного проекта по снижению налогов, представленного президентом Дональдом Трампом. Сокращение налоговых поступлений на $3-5 трлн в результате налоговых льгот может оказать дополнительное давление на бюджет. "Я очень обеспокоен, - сказал бывший глава американского Минфина Стивен Мнучин. - Дефицит бюджета для меня является большей причиной для беспокойства, чем внешнеторговый дефицит. Так что я надеюсь, что нам удастся сократить расходы, это очень важно".

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует небольшой рост (+0,06%), что говорит о вероятной стабилизации ситуации на фондовых биржах США 22 мая.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов 22 мая доминируют в основном негативные настроения вслед за падением акций на Уолл-стрит накануне. Так, фондовые индексы Австралии, Гонконга, Японии и Южной Кореи демонстрируют снижение в пределах 0,6-1,3%. И лишь фондовый индекс материкового Китая немного подрастает (+0,1%).

На мировых нефтяных площадках в четверг утром не сложилось ярко выраженной тенденции - изменения котировок не превышают 0,1%. Так, стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 МСК составила $64,87 за баррель, что всего на 0,06% ниже уровня закрытия предыдущего дня; при этом фьючерсы на сорт WTI дешевеют на 0,02% - до $61,56 за баррель.